به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر اطلاعات پاکستان که اسلام‌آباد منتظر پاسخ رسمی ایران در مورد تأیید شرکت هیئت این کشور در مذاکرات اسلام آباد است.

وی گفت: «پاکستان، به عنوان میانجی، دائماً با ایرانی‌ها در تماس است و تلاش می‌کند رویکردی دیپلماتیک را دنبال کند.»

وی افزود: «تصمیم ایران برای شرکت در مذاکرات قبل از انقضای آتش‌بس از اهمیت بالایی برخوردار است.»

وی افزود: «ما تلاش‌های زیادی برای متقاعد کردن رهبری ایران برای شرکت در دور دوم انجام داده‌ایم و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.»

