پاکستان:
تصمیم ایران برای شرکت در مذاکرات قبل از انقضای آتشبس از اهمیت بالایی برخوردار است
کد خبر : 1776307
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر اطلاعات پاکستان که اسلامآباد منتظر پاسخ رسمی ایران در مورد تأیید شرکت هیئت این کشور در مذاکرات اسلام آباد است.
وی گفت: «پاکستان، به عنوان میانجی، دائماً با ایرانیها در تماس است و تلاش میکند رویکردی دیپلماتیک را دنبال کند.»
وی افزود: «تصمیم ایران برای شرکت در مذاکرات قبل از انقضای آتشبس از اهمیت بالایی برخوردار است.»
وی افزود: «ما تلاشهای زیادی برای متقاعد کردن رهبری ایران برای شرکت در دور دوم انجام دادهایم و این تلاشها همچنان ادامه دارد.»