خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
ایران و آمریکا از طریق مذاکره به توافق نهایی دست‌ یابند

کد خبر : 1776280
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر ژاپن و امیر قطر طی یک تماس تلفنی در رابطه با تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن و «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر، طی یک تماس تلفنی در رابطه با تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

تاکایچی در این تماس ضمن تاکید بر لزوم کاهش تنش در منطقه از ایران و ایالات متحده خواست تا از طریق توافق به گفت‌وگوی نهایی برسند.

از سوی دیگر، امیر قطر بر اهمیت حل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید و آمادگی قطر را برای همکاری با ژاپن و سایر شرکا برای تثبیت اوضاع تایید کرد.

طرفین همچنین در این تماس توافق کردند که روابط دوجانبه، به ویژه در زمینه همکاری در حوزه انرژی را تقویت و هماهنگی نزدیک خود را با ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه حفظ کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
