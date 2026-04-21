ادعای رسانههای بینالمللی از سفر هیاتهای ایرانی و آمریکایی به پاکستان
رسانه گزارش دادند معاون رئیس جمهور ایالات متحده عازم پاکستان می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، انبیسی نیوز اعلام کرد که «جیدی ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز عازم پاکستان میشود.
انبیسی نیوز گزارش داد: «معاون رئیس جمهور آمریکا امروز از پایگاه مشترک اندروز عازم پاکستان خواهد شد تا در مذاکرات شرکت کند».
در همین رابطه آسوشیتدپرس مدعی شد: «میانجیگران پاکستانی تایید کردهاند که ونس و قالیباف اوایل روز چهارشنبه برای هدایت مذاکرات به اسلام آباد میآیند».