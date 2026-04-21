به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که «جی‌دی ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز عازم پاکستان می‌شود.

ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد: «معاون رئیس جمهور آمریکا امروز از پایگاه مشترک اندروز عازم پاکستان خواهد شد تا در مذاکرات شرکت کند».

در همین رابطه آسوشیتدپرس مدعی شد: «میانجیگران پاکستانی تایید کرده‌اند که ونس و قالیباف اوایل روز چهارشنبه برای هدایت مذاکرات به اسلام آباد می‌آیند».

