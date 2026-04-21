مدیر آژانس بین‌المللی انرژی:

بحران انرژی جاری بزرگترین بحران تاریخ است

بحران انرژی جاری بزرگترین بحران تاریخ است
مدیر آژانس بین‌المللی انرژی گفت که بحران انرژی جاری بزرگترین بحران تاریخ است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فاتح بیرول»، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی، درگیری جاری (جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران) باعث بدترین بحران انرژی جهان شده است.

بیرول به رادیو فرانس اینتر گفت: «این بحران در حال حاضر بسیار بزرگ است،اگر اثرات بحران بنزین و بحران گاز با روسیه را با هم ترکیب کنید،  این قطعا بزرگترین بحران تاریخ است».

در ماه مارس، آژانس بین‌المللی انرژی موافقت کرد که برای مقابله با افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران، ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آزاد کند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

 

 

 

