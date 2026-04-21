سوئیس: آماده تسهیل حل و فصل مسالمتآمیز بحران اوکراین هستیم
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ایگنازیو کاسیس»، وزیر امور خارجه سوئیس، اعلام کرد که کشورش آماده تسهیل حل و فصل مسالمتآمیز بحران اوکراین است.
کاسیس به روزنامه روسی ایزوستیا گفت: «ما بسیار مفتخریم که میزبان جلسات سهجانبه در ماه فوریه بودیم و همچنان در دسترس هر دو طرف هستیم تا به هر طریق ممکن به تسهیل حل و فصل مسالمتآمیز ادامه دهیم. اما تصمیم با روسیه و اوکراین است.»
وی افزود: «ما آمادهایم هر روز میزبان آنها باشیم و هر کاری از دستمان بر میآید انجام دهیم، نه تنها از نظر فراهم کردن بستر، بلکه در رابطه با مسائل اساسی، تا از بحثها پشتیبانی و آنها را دنبال کنیم.»