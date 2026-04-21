به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که ناو هواپیمابر آمریکایی «جورج بوش» به منطقه ماداگاسکار می‌رود و انتظار می‌رود ظرف چند روز به خاورمیانه برسد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که ناو هواپیمابر آمریکایی «جورج بوش» به دو ناو هواپیمابر فعال در منطقه، «آبراهام لینکلن» که در نزدیکی تنگه عمان باقی مانده و به محاصره ایران کمک می‌کند و «جرالد فورد» که در دریای سرخ فعالیت می‌کند، خواهد پیوست.

ان‌بی‌سی این موضوع را تأیید کرد و خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد ناو بوش جایگزین ناو فورد می‌شود که تقریباً ۳۰۰ روز است که در حال انجام وظیفه است. با این حال، همچنین مشاهده شد که حداقل برای مدت محدودی، سه ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه حضور خواهند داشت.





