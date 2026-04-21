به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، لاری سی. جانسون، تحلیل‌گر پیشین سیا مدعی شده است در نشست اضطراری کاخ سفید در شنبه‌شب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار بررسی گزینه استفاده از تسلیحات هسته‌ای یا به‌اصطلاح «کدهای هسته‌ای» علیه ایران بوده است.

بر اساس این ادعا، ترامپ گفته است که در جریان این جلسه، ژنرال دان کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، با این تصمیم مخالفت کرده و مانع اجرای آن شده است. این تحلیل‌گر همچنین مدعی شده است فضای جلسه بسیار تنش‌آلود بوده و اختلاف جدی میان رئیس‌جمهور و برخی مقامات نظامی شکل گرفته است.

در این گزارش همچنین به ادعاهایی درباره فضای عمومی کاخ سفید در همان شب اشاره شده و آمده است که پس از اطلاع از برخی تحولات میدانی، جلسه‌ای پرتنش در حلقه تصمیم‌گیری دولت آمریکا برگزار شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، به برخی روایت‌های رسانه‌ای دیگر از جمله گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال اشاره شده که از «فضای متشنج» در کاخ سفید پس از تحولات نظامی و امنیتی سخن گفته‌اند. با این حال، در این گزارش‌ها نیز اشاره مستقیمی به ادعای استفاده از سلاح هسته‌ای نشده است.

منابع رسمی در دولت آمریکا و همچنین پنتاگون تاکنون هیچ‌گونه واکنشی به این ادعاها نشان نداده‌اند و گزارش‌های منتشرشده در این زمینه را تأیید یا رد نکرده‌اند.

این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که فضای تنش میان واشنگتن و تهران همچنان ادامه دارد و هم‌زمان بحث‌هایی درباره آینده درگیری‌ها، آتش‌بس و روند مذاکرات در رسانه‌های غربی و منطقه‌ای جریان دارد.

