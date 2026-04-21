پاکستان به ترامپ درباره استفاده از «ادبیات تند» علیه ایران هشدار داده است

به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام پاکستانی مدعی شد: اسلام‌آباد در پیام‌هایی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرده از به‌کارگیری «ادبیات تند» در اظهارات علنی درباره خودداری کند؛ موضوعی که همزمان با میزبانی دور جدیدی از گفت‌وگوها میان تهران و واشنگتن در پاکستان مطرح شده است.

همزمان با ازسرگیری مذاکرات در اسلام‌آباد، یک منبع آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته هیأتی از آمریکا به‌زودی راهی پاکستان خواهد شد. این در حالی است که تهران، رفع محدودیت‌ها و فشارهای آمریکا از جمله در حوزه بنادر را شرط ورود به هرگونه مذاکره اعلام کرده است.

در ادامه این تحولات، ترامپ در گفت‌وگو با بلومبرگ، از تمدید یک روزه آتش‌بس خبر داده است. وی همچنین در مصاحبه‌ای دیگر با شبکه «سی‌بی‌اس» با ادبیاتی تهدیدآمیز هشدار داده در صورت عدم تحقق خواسته‌های آمریکا، اقدامات نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در مقابل، وزارت خارجه ایران اقدامات اخیر آمریکا از جمله محاصره دریایی و تداوم برخی محدودیت‌ها را «نقض آشکار آتش‌بس» دانسته و اعلام کرده هنوز تصمیمی درباره دور بعدی مذاکرات اتخاذ نشده است؛ موضعی که نشان‌دهنده تردید تهران نسبت به جدیت واشنگتن در مسیر دیپلماسی ارزیابی می‌شود.

