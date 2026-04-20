به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزوسیون ونزوئلا قرار است تا پیش از پایان سال میلادی جاری، ۲۰۲۶، به کشورش بازگردد و از ایالات متحده می‌خواهد تا برنامه‌های انتخابات در این کشور را تسریع کند.

این برنده جایزه صلح نوبل، در مصاحبه‌ای با رویترز در اواخر روزگذشته -یکشنبه- گفت که «قطعا خود را به زودی در ونزوئلا می‌بیند».

وی هشدار داد که هر چه برگزاری انتخابات در این کشور بیشتر طول بکشد، خطر ناآرامی‌های مدنی بیشتر می‌شود.

ماچادو افزود: «ما معتقدیم که برای (مدیریت) اضطراب و انتظارات و فوریت مردم ونزوئلا به روشی منظم و مدنی، بسیار مهم است که گام‌هایی را در جهت آنچه کل کشور نیاز و مطالبه دارد، یعنی انتخابات آزاد و عادلانه، برداریم».

