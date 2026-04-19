ماکرون با نخست وزیر لبنان دیدار میکند
به گزارش ایلنا به نقل ازالجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه روزآینده -دوشنبه- با «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان، در پاریس دیدار میکند.
دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیهای اعلام کرد: «این دیدار، تعهد ماکرون به احترام کامل و تمام عیار به آتشبس در لبنان و همچنین حمایت فرانسه از تمامیت ارضی لبنان را برجسته می کند».
این دیدار در شرایطی صورت میگیرد که آتشبس شکننده ۱۰ روزه بین رژیم اسرائیل و حزب الله برقرار است.