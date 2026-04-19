سی ان ان مدعی شد:

تیم ایرانی سه‌شنبه وارد پاکستان می‌شود

سی‌ان‌ان به نقل از منابع مدعی شد که تیم ایرانی روز سه‌شنبه، برای مذاکره با طرف آمریکایی وارد پاکستان می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان‌، این رسانه به نقل از منابع ایرانی مدعی شد یک هیئت ایرانی روز سه‌شنبه برای مذاکره با آمریکا وارد پاکستان خواهد شد.

این رسانه در گزارش خود مدعی شد: «منابع انتظار دارند این تیم همان تیم دور قبل باشد که شامل عباس عراقچی، وزیر خارجه، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، بود. ایرانی‌ها انتظار دارند که روز چهارشنبه یک اعلامیه مشترک نمادین مبنی بر تمدید آتش‌بس منتشر شود».

ایران تاکنون به صورت رسمی سفر هیئت خود به اسلام‌آباد را تایید نکرده است.

پیش از این «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا از سفر نمایندگان خود به اسلام‌آباد خبر داده بود.

 

