به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ویتالی کلیچکو»، شهردار کی‌یف، گزارش داد که هشت نفر در تیراندازی در پایتخت اوکراین زخمی شده‌اند.

بنا به گزارش‌ها، یک کودک در وضعیت متوسط ​​و یک بزرگسال در وضعیت بحرانی قرار دارد.

کلیچکو در تلگرام نوشت: «هشت نفر دیروز توسط یک فرد مسلح در منطقه هولوسیوسکی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و در حال حاضر در بیمارستان‌های کی‌یف تحت درمان هستند.»

وی افزود: «در میان آنها یک کودک در وضعیت پایدار و متوسط ​​قرار دارد. در مورد بزرگسالان، یک نفر در وضعیت بسیار وخیم، سه نفر در وضعیت بحرانی و سه نفر در وضعیت متوسط ​​قرار دارند.»

انتهای پیام/