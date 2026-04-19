لوکاشنکو:

تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی نه برای ترساندن دیگران که برای امنیت خودمان است

رئیس جمهور بلاروس گفت که هرگونه رویارویی علیه کشورش، رویارویی با بلاروس و روسیه خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی راشاتودی گفت که جهان می‌داند که روسیه از تمام زرادخانه تسلیحاتی خود برای دفاع از بلاروس استفاده خواهد کرد.

رئیس جمهور بلاروس با اشاره به اینکه گروه‌بندی مناسبی در غرب روسیه برای حمایت فوری از ارتش بلاروس ایجاد شده است، اظهار داشت: «ما از نظر قانونی به یکدیگر متعهد هستیم و روسیه مستقیما اعلام کرده است که از تمام زرادخانه تسلیحاتی خود برای دفاع از بلاروس استفاده خواهد کرد. آمریکا و اروپا نیز این را می‌دانند. بنابراین، رویارویی با بلاروس، رویارویی با بلاروس و روسیه است».

لوکاشنکو در مورد تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی مستقر در خاک بلاروس نیز گفت که آنها عاملی برای حفاظت و  امنیت هستند، نه برای ترساندن کسی.

وی همچنین افزود که بر اساس تماس‌هایش با افراد نزدیک به «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، معتقد نیست که ایالات متحده هدفی برای جنگ با بلاروس داشته باشد.

اخبار مرتبط
