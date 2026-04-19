به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی در اندونزی گزارش دادند که مقامات پس از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در اوایل امروز -یکشنبه- در یک روستا در این کشور که منجبر به سوختن صدها خانه شد، عملیات نجات و امدادرسانی را آغاز کردند.

روزنامه محلی انگلیسی زبان «مالای» میل گزارش داد: «دست‌کم ۲۰۰ خانه در کامپونگ باهاگیا، یک روستای شناور در شهر ساحلی سانداکان، در آتش سوختند».

«انور ابراهیم»، نخست وزیر مالزی، گفت که از شنیده خبر اتش‌سوزی شوکه شده و دولت فدرال و دولت ایالتی ساباگ در حال هماهنگی کمک‌های اولیه و اسکان موقت برای قربانیان هستند.

هیچ گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است.

