خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در مالزی منجر به سوختن ۲۰۰ خانه شد

کد خبر : 1775197
لینک کوتاه کپی شد.

آتش‌سوزی بزرگ در اندونزی منجر به سوختن ۲۰۰ خانه در یک روستا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی در اندونزی گزارش دادند که مقامات پس از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در اوایل امروز -یکشنبه- در یک روستا در این کشور که منجبر به سوختن صدها خانه شد، عملیات نجات و امدادرسانی را آغاز کردند.

روزنامه محلی انگلیسی زبان «مالای» میل گزارش داد: «دست‌کم ۲۰۰ خانه در کامپونگ باهاگیا، یک روستای شناور در شهر ساحلی سانداکان، در آتش سوختند».

«انور ابراهیم»، نخست وزیر  مالزی، گفت که از شنیده خبر اتش‌سوزی شوکه شده و دولت فدرال و دولت ایالتی ساباگ در حال هماهنگی کمک‌های اولیه و اسکان موقت برای قربانیان هستند.

هیچ گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید