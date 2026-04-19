آتشسوزی در مالزی منجر به سوختن ۲۰۰ خانه شد
آتشسوزی بزرگ در اندونزی منجر به سوختن ۲۰۰ خانه در یک روستا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانههای محلی در اندونزی گزارش دادند که مقامات پس از وقوع آتشسوزی بزرگ در اوایل امروز -یکشنبه- در یک روستا در این کشور که منجبر به سوختن صدها خانه شد، عملیات نجات و امدادرسانی را آغاز کردند.
روزنامه محلی انگلیسی زبان «مالای» میل گزارش داد: «دستکم ۲۰۰ خانه در کامپونگ باهاگیا، یک روستای شناور در شهر ساحلی سانداکان، در آتش سوختند».
«انور ابراهیم»، نخست وزیر مالزی، گفت که از شنیده خبر اتشسوزی شوکه شده و دولت فدرال و دولت ایالتی ساباگ در حال هماهنگی کمکهای اولیه و اسکان موقت برای قربانیان هستند.
هیچ گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است.