منابع پاکستانی:
دور بعدی مذاکرات تهران-واشنگتن احتمالا تا روز جمعه برگزار میشود
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع پاکستانی مدعی شدند که دور بعدی مذکرات میان ایران و آمریکا احتمالا تا روز جمعه آتی برگزار میشود.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتوگو با الجزیره گفتند که بر اساس چندین عامل به این نتیجه رسیدند که احتمالا تا روز جمعه برگزار میشود.
این منابع اشاره کردند که دو هواپیمای ترابری سنگین آمریکایی، سی-۱۷ گلوبمستر، در پایگاه هوایی «نورخان» در «راولپندی»، در نزدیکی اسلامآباد، پایتخت پاکستان، فرود آمدهاند.آنها همچنین گفتند که جادههای فرودگاه به منطقه قرمز اسلامآباد موقتا بسته شدهاند که نشاندهنده تشدید تمهیدات امنیتی است و همچنین هتلهای سرنا و ماریوت در اسلامآباد از مهمانان تخلیه میشوند و رزرو جدید تا جمعه مجاز نیست.
اولین دور مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در هتل سرنا در اسلامآباد در ۱۱ آپریل برگزار شد.