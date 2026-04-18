خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مقامات آمریکایی خبر دادند:

جلسه ترامپ در کاخ سفید با محوریت آخرین تحولات درباره ایران

کد خبر : 1774972
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مقامات آمریکایی از بررسی جلسه در کاخ سفید از سوی رئیس‌جمهور این کشور برای بررسی آخرین تحولات درباره ایران خبر دادند. 

به گفته مقامات آمریکایی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، جلسه‌ای را در اتاق وضعیت کاخ سفید تشکیل داد تا در مورد بحران تازه پیرامون تنگه هرمز و مذاکرات با ایران بحث کند.

افراد حاضر در جلسه اتاق وضعیت شامل «جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده- که انتظار می‌رود در دور بعدی مذاکرات با ایران شرکت کند - «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه، «پیت هگست»، وزیر دفاع، «اسکات بیسنت»، وزیر خزانه‌داری، فرستاده ویژه کاخ سفید، مدیر سیا و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید