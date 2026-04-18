اردن حمله به نیروهای یونیفل در جنوب لبنان را محکوم کرد

اردن حمله مرگبار به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اردن حمله مرگبار به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان را محکوم کرد و پس از کشته شدن یک سرباز، با فرانسه ابراز همبستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی پترا، وزارت امور خارجه اردن اعلام کرد که این حادثه گروه فرانسوی نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان را هدف قرار داده و منجر به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن چندین نفر شده است.

«فؤاد المجالی»، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که امان پس از این حمله در کنار پاریس ایستاده است.

