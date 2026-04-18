رسانه عبری مدعی شد:
توافق موقت احتمالی میان واشنگتن و تهران طی روزهای آینده
یک رسانه وابسته به رژیم صهیونیستی مدعی شد: برخی منابع دیپلماتیک از شکلگیری پیشنویس یک توافق موقت میان آمریکا و ایران خبر دادهاند؛ توافقی که در صورت نهایی شدن، میتواند بخشی از تنشهای هستهای و اقتصادی میان دو طرف را بهطور موقت کاهش دهد.
به گزارش ایلنا، یک روزنامه اسرائیلی به نقل از منابع دیپلماتیک از احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت طی روزهای آینده خبر داده است؛ توافقی که به ادعای این منابع، در پی تحولات اخیر و افزایش فشارهای آمریکا شکل گرفته و هنوز جزئیات نهایی آن در حال بررسی است.
روزنامه «اسرائیل هیوم» در این گزارش ادعایی نوشت: در پیشنویس این توافق احتمالی، ایران متعهد میشود بخشی از اورانیوم غنیشده خود را تحویل دهد و محدودیتهایی را در خصوص فعالیتهای مرتبط با تنگه هرمز بپذیرد. در مقابل، آمریکا نیز بخشی از داراییهای مسدودشده ایران به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار را آزاد خواهد کرد.
منابع دیپلماتیک مطلع از روند مذاکرات مدعی شدهاند که این «گشایش» پس از فشارهای اخیر آمریکا و تشدید محدودیتهای دریایی علیه ایران در منطقه حاصل شده است. به گفته این منابع، تهدیدات متقابل دو طرف درباره وضعیت تنگه هرمز نیز نقش مهمی در تسریع روند مذاکرات داشته است.
در این گزارش آمده است که طبق مفاد اولیه، ایران اجازه خواهد داشت به فعالیت در برخی تأسیسات هستهای غیرنظامی خود ادامه دهد، اما این فعالیتها تحت نظارت کامل و محدود به سطح زمین خواهد بود. همچنین بازسازی یا توسعه تأسیسات غنیسازی فعلا متوقف خواهد شد و درباره مدت زمان توقف کامل غنیسازی هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.
در بخش دیگری از گزارش ادعا شده است که آمریکا در این مرحله قصد لغو کامل تحریمها علیه ایران را ندارد و منتظر اجرای تعهدات طرف مقابل برای بررسی گامهای بعدی است.
منابع مذکور همچنین مدعی شدهاند که مذاکرات از طریق میانجیگری برخی طرفهای منطقهای از جمله مقامهای نظامی پاکستان انجام شده و پیشنویسها برای نهاییسازی در انتظار تأیید طرفین قرار دارد.
در ادامه این گزارش ادعا شده است که برخی محافل غربی وضعیت اقتصادی ایران را تحت فشار شدید ارزیابی کرده و آن را یکی از عوامل مؤثر در تمایل احتمالی برخی جریانها به پذیرش توافق موقت دانستهاند.
با این حال، منابع دیپلماتیک تأکید کردهاند که اختلافات میان دو طرف همچنان پابرجاست؛ بهویژه در موضوعات مرتبط با سیاستهای منطقهای ایران و برنامههای موشکی، که از دید برخی طرفها خارج از چارچوب این توافق مطرح شدهاند.