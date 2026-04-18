حاشیه تازه برای ناوهای آمریکایی؛ بحث بر سر کیفیت تغذیه نیروهای اعزامی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در پی انتشار تصاویری از وضعیت غذا در برخی ناوهای جنگی آمریکا مستقر در نزدیکی آب‌های مرتبط با تحولات ایران، موجی از بحث و جنجال در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است؛ موضوعی که در چارچوب عملیات‌های دریایی واشنگتن در منطقه و افزایش فشارهای نظامی علیه ایران مطرح می‌شود.

بر اساس گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی، از جمله «USA Today»، تصاویری منتسب به خدمه نیروی دریایی آمریکا منتشر شده که در آن‌ها کیفیت و مقدار جیره غذایی در ناوهایی مانند «یو‌اس‌اس تریپولی» و ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» مورد انتقاد قرار گرفته است. در این تصاویر، وعده‌هایی با حجم محدود و کیفیت پایین نشان داده شده که واکنش خانواده برخی نظامیان را نیز در پی داشته است.

در همین راستا، برخی اعضای خانواده نظامیان آمریکایی با ابراز نگرانی از شرایط تغذیه در مأموریت‌های طولانی‌مدت دریایی، نسبت به احتمال تضعیف شرایط رفاهی نیروهای مستقر در منطقه هشدار داده‌اند. گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد برخی خانواده‌ها اقدام به ارسال بسته‌های غذایی برای فرزندان خود در ناوهای مستقر در مناطق عملیاتی کرده‌اند.

با این حال، نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای رسمی این ادعاها را رد کرده و تأکید کرده است که هیچ کمبود غذایی در ناوهای مستقر وجود ندارد. در این بیانیه آمده است که تمامی نیروها به جیره‌های غذایی کامل و متوازن دسترسی دارند و ذخایر غذایی موجود برای مدت طولانی کفایت می‌کند.

همچنین مقامات نظامی آمریکا اعلام کرده‌اند که شبکه لجستیکی این نیروها در منطقه فعال و پایدار است و هرگونه تغییر در جیره‌بندی غذا صرفاً در چارچوب مدیریت عملیات‌های طولانی‌مدت و افزایش توان عملیاتی ناوها انجام می‌شود. به گفته آنان، ذخایر موجود در برخی شناورها برای بیش از ۳۰ روز کافی ارزیابی شده است.

در همین حال، برخی مقام‌های آمریکایی این گزارش‌ها را «اخبار نادرست» و بخشی از جنگ رسانه‌ای توصیف کرده‌اند. در مقابل، بخشی از افکار عمومی و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر تصاویر منتشرشده، روایت متفاوتی ارائه داده و مدعی کاهش کیفیت خدمات و شرایط رفاهی نیروهای آمریکایی در منطقه شده‌اند.

در کنار این واکنش‌ها، برخی تحلیلگران رسانه‌ای نیز با اشاره به انتشار گسترده این تصاویر، آن را نشانه‌ای از فشارهای عملیاتی ناشی از حضور طولانی‌مدت نظامی آمریکا در آب‌های منطقه و ارتباط آن با تنش‌های پیرامون ایران ارزیابی کرده‌اند.

با وجود این اختلاف روایت‌ها، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تأکید کرده است که نیروهای این کشور در منطقه از آمادگی کامل برخوردار بوده و مأموریت‌های دریایی طبق برنامه در حال اجرا است.

