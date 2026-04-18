سومین درگیری در تنگه هرمز در دو ساعت گذشته

این سازمان کمتر از یک ساعت پیش از این حادثه اعلام کرده بود که در فاصله ۲۵ مایل دریایی شمال شرق عمان، یک کشتی کانتینری مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته که باعث آسیب به برخی از کانتینرها شده است.ساعاتی پیشتر از این دو حادثه هم دو کشتی هندی که یکی از آنها نفتکش بود، قصد داشتند بدون مجوز ایران از تنگه هرمز عبور کنند که با تیراندازی نیروی دریایی سپاه پاسداران مجبوز شدند، بازگردند.

به گزارش ایلنا، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، از یک حادثه در فاصله ۳ مایل دریایی شرق عمان خبر داد.به نوشته این گزارش، ناخدای یک کشتی کروز گزارش داده که در فاصله بسیار نزدیک به کشتی، متوجه پرتاب و جهش آب که احتمالا ناشی از برخورد پرتابه با سطح آب بوده، شده است.

شب گذشته به دنبال آتش‌بس لبنان، وزیر امور خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که به دلیل این آتش‌بس عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز موقتا باز است اما به دنبال بدعهدی آمریکایی‌ها، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) صبح امروز اعلام کرد تا زمانی‌که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدا ایران به مقصد و از مقصد به مبدا ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل می‌شود و به حالت قبلی باقی می‌ماند.داده‌های مارین ترافیک نشان داد که یک کشتی کروز مسافربری شب گذشته توانسته بود پس از ۴۷ روز از تنگه هرمز عبور کند.