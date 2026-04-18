به گزارش ایلنا، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از برخی مقامات آمریکایی گزارش داد نیروهای این کشور در حال آماده‌باش برای عملیات بازرسی و احتمالا توقیف نفتکش‌های مرتبط با ایران در روزهای آینده هستند.

بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که نیروهایشان خود را برای رفتن روی عرشه برخی نفتکش‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی که به ایران مرتبط دانسته می‌شوند، آماده می‌کنند. همچنین تأکید شده است که احتمال اقدام برای توقیف این شناورها در روزهای آینده وجود دارد.

در این گزارش آمده است که این اقدامات در چارچوب فشارهای دریایی و سیاست‌های محدودکننده واشنگتن علیه ایران دنبال می‌شود؛ سیاستی که طی سال‌های اخیر با هدف اعمال محدودیت بر صادرات نفت ایران تشدید شده است.