خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
روته:

گمانه‌زنی‌ها در مورد خروج آمریکا از ناتو از واقعیت به دور است

کد خبر : 1774807
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل ناتو گفت که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال خروج آمریکا از این ائتلاف از واقعیت به دور است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، گفت که گمانه‌زنی‌ها در مورد خروج احتمالی ایالات متحده از این ائتلاف به دور از واقعیت است.

روته در مصاحبه با  یک روزنامه آلمانی که قرار است روزآینده -یکشنبه- منتشر شود، گفت: «فکر نم‌کنم ایالات متحده از ناتو خارج شود».

وی با تاکید بر اینکه حفاظت هسته‌ای ارائه شده توسط ایالات متحده به اروپا شکی نیست، افزود: «چتر هسته‌ای آمریکا ضامن نهایی امنیت در اروپا است. و من مطمئن هستم که این چتر همچنان پابرجا خواهد ماند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
