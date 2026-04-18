سیبیاس گزارش داد:
تهران و واشنگتن هنوز بر سر غنیسازی اورانیوم در ایران به توافق نرسیدهاند
کد خبر : 1774720
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامات آمریکایی عنوان کردند که تهران و واشنگتن هنوز بر سر غنیسازی اورانیوم در ایران به توافق نرسیدهاند.
سیبیاس نیوز، به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که هنوز توافقی در مورد مدت زمان تعلیق غنیسازی اورانیوم توسط ایران حاصل نشده است.
مقامات آگاه عنوان کردند که مذاکرهکنندگان در حال بررسی چندین راه برای رسیدگی به ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص بالای ایران هستند.
این گزارش افزود که برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از متحدان منطقهایاش در حال حاضر مورد بحث نیستند.