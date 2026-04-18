English العربیه
سی‌بی‌اس گزارش داد:

تهران و واشنگتن هنوز بر سر غنی‌سازی اورانیوم در ایران به توافق نرسیده‌اند

مقامات آمریکایی عنوان کردند که تهران و واشنگتن هنوز بر سر غنی‌سازی اورانیوم در ایران به توافق نرسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامات آمریکایی عنوان کردند که تهران و واشنگتن هنوز بر سر غنی‌سازی اورانیوم در ایران به توافق نرسیده‌اند. 

 سی‌بی‌اس نیوز، به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که هنوز توافقی در مورد مدت زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران حاصل نشده است.

مقامات آگاه عنوان کردند که مذاکره‌کنندگان در حال بررسی چندین راه برای رسیدگی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران هستند.

این گزارش افزود که برنامه موشکی ایران و حمایت تهران از متحدان منطقه‌ای‌اش در حال حاضر مورد بحث نیستند.

