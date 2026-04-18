زوال دموکراسی ظهور «هیتلر جدید» را به همراه دارد

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس جمهور برزیل، روزگذشته -جمعه- در کنفرانس مطبوعاتی با «پدرو سانچز»، نخست وزیر اسپانیا، در مورد خطرات ظهور یک «هیتلر جدید» هشدار داد.

لولا دا سیلوا در اختتامیه اولین اجلاس «اسپانیا-برزیل» گفت: «واضح است که صلح و ارزش‌های زیربنایی آن از سوی این موج ارتجاعی، از سوی رژیم‌های اقتدارگرا و از سوی اطلاعات نادرست رسانه‌ها، که آفت‌هایی هستند که قدرت نهادهای دموکراتیک ما را تهدید می‌کنند، مورد حمله قرار گرفته‌اند».

وی افزود: «آنچه ما می‌خواهیم این است که گفت‌وگو کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم راه حلی پیدا کنیم که مسیر دموکراتیک را در جهان تقویت کند، به طوری که هیچ عقب‌ماندگی وجود نداشته باشد. زیرا هنگامی‌که دموکراسی رو به زوال می‌رود، یک هیتلر ظهور می‌کند».

وی ادامه داد: «دموکراسی نباید به رای دادن محدود شود، باید مزایای ملموسی برای زندگی مردم به همراه داشته باشد».

