به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، گزارش‌های تازه در آمریکا از فعال شدن دوباره پرونده مرگ یک پژوهشگر آمریکایی به نام «ایمی اسکریج» به صدر اخبار حکایت دارد؛ پرونده‌ای که اکنون در کنار مجموعه‌ای از مرگ‌ها و ناپدید شدن‌های مشکوک ۱۱ دانشمند دیگر قرار گرفته و موجی از ابهام و گمانه‌زنی را به‌دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش‌ها، این افراد که برخی از آن‌ها با پروژه‌های نظامی، هسته‌ای و فضایی پیشرفته در ارتباط بوده‌اند، در شرایطی غیرعادی جان باخته یا ناپدید شده‌اند. هرچند مقام‌های آمریکایی تاکنون ارتباط رسمی میان این موارد را تأیید نکرده‌اند، اما حساسیت‌ها نسبت به ماجرا افزایش یافته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده در نشستی ویژه برای بررسی این پرونده‌ها شرکت کرده و دولت ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی خواهد رسید. او با اشاره به نگرانی‌ها گفت: «امیدوارم این اتفاقات مستقل از هم باشند، اما حقیقت را به‌زودی خواهیم فهمید. وضعیت نگران‌کننده است.»

در همین حال، کاخ سفید از آغاز یک بررسی گسترده با همکاری اف‌بی‌آی و سایر نهادهای امنیتی خبر داده است. به گفته سخنگوی کاخ سفید، هدف این بررسی روشن شدن این موضوع است که آیا میان این پرونده‌ها ارتباطی وجود دارد یا خیر.

پرونده ایمی اسکریج که در سال ۲۰۲۲ در آلاباما جان باخت، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. طبق گزارش رسمی، علت مرگ او «خودکشی با شلیک گلوله» اعلام شده، اما جزئیات این حادثه محدود و مبهم باقی مانده است. او از پژوهشگران حوزه علوم غیرمتعارف بود و روی موضوعاتی مانند فناوری‌های پیشرفته پیشران و ایده‌های موسوم به ضدجاذبه کار می‌کرد.

برخی گزارش‌ها حاکی است او پیش از مرگ، از فشارها و تهدیدهایی مرتبط با تحقیقاتش سخن گفته بود؛ موضوعی که اکنون دوباره در فضای رسانه‌ای مطرح شده است.

در کنار این پرونده، نام چند دانشمند و مقام سابق آمریکایی دیگر نیز در فهرست بررسی‌ها دیده می‌شود؛ از جمله پژوهشگران ناسا، فیزیک‌دانان MIT و افراد مرتبط با آزمایشگاه‌های حساس تحقیقاتی.

اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا نیز اعلام کرده از این گزارش‌ها مطلع است و بررسی داخلی را آغاز کرده است.

با وجود افزایش گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، مقام‌های رسمی تأکید کرده‌اند تاکنون هیچ مدرک قطعی برای ارتباط میان این موارد ارائه نشده است. با این حال، هم‌زمانی این حوادث و ارتباط برخی افراد با پروژه‌های حساس، باعث شده افکار عمومی و رسانه‌ها نگاه ویژه‌ای به نتایج تحقیقات آینده داشته باشند.

