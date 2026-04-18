خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

دیدارم با شی جین‌پینگ تاریخی خواهد بود

کد خبر : 1774569
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، ‌گفت که ‌رئیس‌جمهور چین، از باز بودن تنگه هرمز ‌بسیار خرسند است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌گفت که «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، از باز بودن تنگه هرمز ‌بسیار خرسند است.

وی افزود که دیدار آتی آن‌ها در چین تاریخی خواهد بود.

ترامپ در پستی در تروث سوشیال گفت: «شی جین پینگ از باز بودن تنگه هرمز و/یا به سرعت باز شدن آن ابراز خرسندی کرد. دیدار ما در چین ویژه و شاید تاریخی خواهد بود. مشتاقانه منتظر دیدار با رئیس جمهور شی هستم. کارهای زیادی انجام خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید