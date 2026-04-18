ترامپ:
دیدارم با شی جینپینگ تاریخی خواهد بود
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، گفت که «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین، از باز بودن تنگه هرمز بسیار خرسند است.
وی افزود که دیدار آتی آنها در چین تاریخی خواهد بود.
ترامپ در پستی در تروث سوشیال گفت: «شی جین پینگ از باز بودن تنگه هرمز و/یا به سرعت باز شدن آن ابراز خرسندی کرد. دیدار ما در چین ویژه و شاید تاریخی خواهد بود. مشتاقانه منتظر دیدار با رئیس جمهور شی هستم. کارهای زیادی انجام خواهد شد.»