ترامپ: مسیر توافق با ایران کاملا جدا است/ به بازسازی لبنان کمک می‌کنیم

رئیس‌جمهور آمریکا با تأکید بر جداسازی کامل مسیر توافق با ایران از تحولات لبنان، از شکل‌گیری آنچه «توافق تاریخی آتش‌بس» میان لبنان و رژیم صهیونیستی خواند خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز طی اظهاراتی تأکید کرد که روند مذاکرات و توافق احتمالی با ایران به‌طور کامل جدا از هرگونه پرونده یا محدودیت مرتبط با لبنان دنبال می‌شود و هیچ پیوندی میان این دو موضوع وجود ندارد.

ترامپ با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای مدعی شد توافقی «تاریخی» برای آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی حاصل شده است؛ توافقی که به گفته او، برای نخستین‌بار طی ۷۸ سال گذشته می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

ترامپ همچنین با اشاره به آینده لبنان گفت: «به‌زودی وضعیت مرتبط با حزب‌الله اصلاح خواهد شد». او این مسئله را در راستای ایجاد ثبات در این کشور ارزیابی کرد.

ترامپ با بیان اینکه آمریکا در روند بازسازی لبنان نقش‌آفرینی خواهد کرد، مدعی شد واشنگتن در این مسیر «شرکای خوبی» در داخل لبنان دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که کشورش از بازسازی لبنان حمایت خواهد کرد و تلاش‌ها برای تثبیت شرایط در این کشور ادامه دارد؛ اظهاراتی که در چارچوب رویکرد مداخله‌جویانه واشنگتن در تحولات منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

 
