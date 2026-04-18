همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای جدید ترامپ درباره ایران و گروه‌های مقاومت

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی جدید ادعا کرده که ایران متعهد شده است به حمایت از تمام گروه‌های مقاومت در منطقه پایان دهد.

به گزارش شبکه ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با «سی‌بی‌اس» ادعا کرد که «ایران پذیرفته است حمایت از تمامی گروه‌های نیابتی از جمله حزب‌الله و حماس را متوقف کند».

وی همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت: «نیازی به اعزام نیروی زمینی برای خارج‌سازی اورانیوم غنی‌شده از ایران نخواهد بود».

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا ایران با توقف دائمی غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده است یا نه، مدعی شد: «آن‌ها با همه چیز موافقت کرده‌اند».

 

