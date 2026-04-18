به گزارش شبکه ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با «سی‌بی‌اس» ادعا کرد که «ایران پذیرفته است حمایت از تمامی گروه‌های نیابتی از جمله حزب‌الله و حماس را متوقف کند».

وی همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت: «نیازی به اعزام نیروی زمینی برای خارج‌سازی اورانیوم غنی‌شده از ایران نخواهد بود».

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا ایران با توقف دائمی غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده است یا نه، مدعی شد: «آن‌ها با همه چیز موافقت کرده‌اند».

