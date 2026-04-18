به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از داده‌ها گزارش داد که کشتی‌هایی که در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کرده‌اند، از مسیری استفاده کرده‌اند که توسط ایران تعیین شده است.

این روزنامه به نقل از برخی مقامات افزود: ایران به میانجی‌ها اعلام کرده است که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باید با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هماهنگی داشته باشند. همچنین تأکید شده که تهران به محدود کردن تعداد کشتی‌های مجاز برای عبور از این گذرگاه راهبردی ادامه خواهد داد و در دوره باقی‌مانده از آتش‌بس نیز اخذ عوارض عبور را متوقف نخواهد کرد.

این مقامات همچنین تصریح کردند که ایران بر ایجاد یک سازوکار مشخص برای مدیریت تنگه هرمز پس از دستیابی به توافق نهایی با واشنگتن پافشاری دارد؛ سازوکاری که به این کشور امکان می‌دهد از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت کند.

