ادعای رسانههای آمریکایی درباره نشست میان تهران و واشنگتن طی روزهای آتی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای آمریکایی به نقل از منابع آگاه مدعی نشست میان تهران و واشنگتن طی روزهای آتی شدند.
نیویورک تایمز، به نقل از مقامات آگاه مدعی شد که ایران و آمریکا به تفاهمنامهای دست یافتهاند که مهلتی ۶۰ روزه برای ادامه مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی تعیین میکند.
این مقامات مدعی شدند که نسبت به امضای تفاهمنامه در جریان نشستی در پاکستان در روزهای آینده خوشبین هستیم.
از سوی دیگر، وال استریت ژورنال، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شد که مذاکرات با ایران احتمالاً روز دوشنبه در پاکستان برگزار میشود.