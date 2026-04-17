به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ایران با همراهی آمریکا در حال جمع‌آوری مین‌های دریایی است.

‌ترامپ اعلام کرد که ایران و آمریکا با هم تنگه هرمز را مین‌روبی می‌کنند.

رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خودش نوشت: «ایران با کمک ایالات متحده آمریکا، همه مین‌های دریایی را از بین برده یا در حال جمع‌آوری آن‌هاست. متشکرم! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ.»

