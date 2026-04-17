ترامپ:
ایران و آمریکا با هم تنگه هرمز را مینروبی میکنند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا گفت که ایران با همراهی آمریکا در حال جمعآوری مینهای دریایی است.
رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خودش نوشت: «ایران با کمک ایالات متحده آمریکا، همه مینهای دریایی را از بین برده یا در حال جمعآوری آنهاست. متشکرم! رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ.»