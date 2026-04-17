استارمر وارد پاریس شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا وارد پاریس شد.

وی که برای شرکت در نشستی درباره بازگشایی تنگه هرمز وارد پاریس شده و گفته است ‌هر کاری در توان دارد» انجام خواهد داد تا پیامدهای جنگ خاورمیانه بر زندگی مردم کاهش یابد.

وی تاکید کرده تشکیل ائتلافی از کشورها برای تضمین دائمی بودن آتش‌بس، دستیابی به توافق و باز نگه داشتن تنگه هرمز ‌بسیار مهم‌ است.

وی افزود ادامه این جنگ بر اقتصاد همه کشورها تاثیر گذاشته است.

