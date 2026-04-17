دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با همتایان مصری، پاکستانی و سعودی
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر امور خارجه ترکیه با همتایان مصری، پاکستانی و سعودی خود دیدار خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش دلد که وزرای امور خارجه مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در حاشیه یک نشست سه روزه که امروز -جمعه- در آنتالیا آغاز میشود، دیدار خواهند کرد و انتظار میرود در آنجا درباره جنگ علیه ایران و انسداد تنگه هرمز گفتوگو کنند.
زمان دقیق دیدار مذکور هنوز اعلام نشده است.