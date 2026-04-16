پاکستان:
لبنان همچنان بخشی از توافق آتشبس میان تهران و واشنگتن است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که لبنان همچنان بخشی از توافق آتشبس میان تهران و واشنگتن است.
این وزارتخانه طی بیانیهای اعلام کرد صلح در لبنان برای مذاکرات صلح ایران و آمریکا ضروری است.
وزارت امور خارجه پاکستان افزود: «موضوع هستهای از جمله موضوعاتی است که در مذاکرات بین تهران و واشنگتن مورد بحث قرار میگیرد.»
این بیانیه افزود که آمریکا و ایران مایل به برگزاری مجدد مذاکرات به زودی هستند، اما هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد محل یا تاریخ دور دوم مذاکرات وجود ندارد.
این در حالی است که رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی مدعی شد سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران به کاهش اختلافات در برخی مسائل کمک کرد.