واکنش قیمت نفت در بازارهای جهانی به احتمال کاهش تنش در خاورمیانه
کد خبر : 1774056
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، قیمت نفت امروز -پنجشنبه- در حالی که بازارها منتظر اخباری در مورد احتمال کاهش تنش بین ایالات متحده و ایران بودند، متغیر بود.
تا ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۹۴.۷۱ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۹۱.۴۳ دلار در هر بشکه رسید.
کاخ سفید پیشتر در مورد احتمال دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران ابراز خوشبینی کرد،