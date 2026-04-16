ترامپ از دیدار تاریخی رهبران لبنان و رژیم صهیونیستی پس از ۳۴ سال خبر داد
رئیسجمهور آمریکا از برگزاری نخستین گفتوگوی مستقیم میان رهبران رژیم صهیونیستی و لبنان پس از ۳۴ سال خبر داد؛ دیداری که به گفته او در چارچوب تلاشها برای کاهش تنش میان دو طرف انجام میشود.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد مروز- پنجشنبه- اعلام کرده است که این گفتوگوها میان بنیامین نتانیاهو و ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان صورت خواهد گرفت و هدف آن ایجاد آرامش نسبی در روابط دو طرف عنوان شده است.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «تلاشی برای ایجاد آرامش میان اسرائیل و لبنان در جریان است. مدت زیادی از آخرین گفتوگوی رهبران گذشته است؛ حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا رخ خواهد داد.»
با این حال، ترامپ در پیام خود جزئیات بیشتری درباره این دیدار ارائه نکرده و بهصورت مستقیم نامی از طرفین نبرده است.
این اعلام در حالی مطرح میشود که بهرغم تلاشهای دیپلماتیک، درگیریها میان رژیم صهیونیستی و حزبالله همچنان ادامه دارد؛ بهطوری که حملات متقابل و شلیک موشکها به شمال سرزمینهای اشغالی متوقف نشده است.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز به نقل از یک مقام ارشد صهیونیستی گزارش داده که با وجود رایزنیهای دیپلماتیک، هنوز تصمیمی برای آتشبس با حزبالله اتخاذ نشده و درگیریها در میدان ادامه دارد.
در همین چارچوب، روز سهشنبه نیز نشستی با حضور سفیر رژیم صهیونیستی و سفیر لبنان در آمریکا و با مشارکت وزیر خارجه آمریکا برگزار شده بود که بهعنوان بخشی از تلاشها برای آغاز روندی جدید جهت کاهش تنشها ارزیابی میشود.