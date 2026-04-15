چین: اولویت، جلوگیری از شروع دوباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، چین اعلام کرد که اولویت، جلوگیری از شروع دوباره جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشستی خبری گفت: «اولویت فوری، جلوگیری از شروع دوباره درگیری، حفظ آتش‌بس و همچنین بازگشایی تنگه هرمز است.»

وی گفت: «این جنگ نباید رخ می‌داد و جهان،‌ به‌ویژه کشورهای کوچک‌تر نباید متحمل آثار آن می‌شدند.»

این سخنگو افزود که چین از تمامی تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا استقبال می‌کند.

