به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو مقام آمریکایی اعلام کرده‌اند دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته است معافیت موقت اعمال‌شده بر صادرات نفت ایران را که از مسیر دریا انجام می‌شود، تمدید نکند. این معافیت قرار است در تاریخ ۱۹ آوریل منقضی شود.

بر اساس این گزارش، یکی از این مقامات تأکید کرده است که واشنگتن در صورت ادامه خرید نفت ایران، از ابزارهای تحریمی گسترده از جمله «تحریم‌های ثانویه» علیه نهادها و شرکت‌های مرتبط استفاده خواهد کرد.

وی همچنین مدعی شد با توجه به احتمال بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و آنچه «سابقه تهران در دور زدن محدودیت‌ها» خواند، هرگونه همکاری با ایران می‌تواند مشمول تحریم‌های جدید شود.

در همین حال، اسکات بسنِت، وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود این معافیت که در ۲۰ مارس صادر شده، حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران را وارد بازارهای جهانی کرده و به کاهش فشار بر عرضه انرژی در دوره تنش‌های منطقه‌ای کمک کرده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که برخی نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا از رویکرد دولت در کاهش موقت برخی فشارهای تحریمی علیه ایران و روسیه انتقاد کرده‌اند.

