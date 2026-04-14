ترامپ: مذاکرات با ایران طی ۴۸ ساعت آینده کلید میخورد
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به تحرکات تازه در پرونده ایران، از تمایل جدی واشنگتن برای آغاز مذاکرات در پاکستان طی دو روز آینده خبر داد؛ اظهاراتی که از شتابگیری تحولات دیپلماتیک در این حوزه حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با روزنامه «نیویورک پست» اعلام کرد که احتمال ازسرگیری مذاکرات مرتبط با ایران طی روزهای آینده وجود دارد و یکی از گزینهها برای برگزاری این گفتوگوها، پاکستان است.
ترامپ اظهار داشت: «ممکن است طی یکی دو روز آینده اتفاقی رخ دهد و ما بیشتر به این سمت متمایل هستیم که به آنجا برویم.» وی در عین حال با نوعی ابهامافکنی افزود: «فکر نمیکنم مذاکرات با ایران در پاکستان برگزار شود و مکان دیگری را نیز برای انتقال این گفتوگوها در نظر داریم.»
این اظهارات ضد و نقیض در حالی مطرح میشود که هنوز جزئیات دقیقی از روند مذاکرات احتمالی و محل نهایی آن اعلام نشده و به نظر میرسد واشنگتن همچنان در حال بررسی گزینههای مختلف برای پیشبرد این پرونده است.