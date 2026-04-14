به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با روزنامه «نیویورک پست» اعلام کرد که احتمال ازسرگیری مذاکرات مرتبط با ایران طی روزهای آینده وجود دارد و یکی از گزینه‌ها برای برگزاری این گفت‌وگوها، پاکستان است.

ترامپ اظهار داشت: «ممکن است طی یکی دو روز آینده اتفاقی رخ دهد و ما بیشتر به این سمت متمایل هستیم که به آنجا برویم.» وی در عین حال با نوعی ابهام‌افکنی افزود: «فکر نمی‌کنم مذاکرات با ایران در پاکستان برگزار شود و مکان دیگری را نیز برای انتقال این گفت‌وگوها در نظر داریم.»

این اظهارات ضد و نقیض در حالی مطرح می‌شود که هنوز جزئیات دقیقی از روند مذاکرات احتمالی و محل نهایی آن اعلام نشده و به نظر می‌رسد واشنگتن همچنان در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای پیشبرد این پرونده است.

