مکدونالدز، ایران و پاپ… نشست «سوررئال» ترامپ در کاخ سفید
در صحنهای کمسابقه و آمیخته به نمایشهای تبلیغاتی، دونالد ترامپ در کاخ سفید، همزمان با تحویل گرفتن سفارش غذای خود از مکدونالدز، نشست خبریای برگزار کرد که در آن، از ادعاها درباره ایران تا حمله به رهبر کاتولیکهای جهان و جنجالهای شخصی، همگی در فضایی پراکنده و سؤالبرانگیز درهم آمیختند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه در کاخ سفید صحنهای کمسابقه و تا حدی عجیب رقم خورد؛ جایی که رئیسجمهور پس از تحویل گرفتن شخصی سفارش غذای خود از مکدونالدز، در یک نشست خبری تلاش کرد موضوعات کاملا متفاوتی از جمله جنگ در ایران، حمله لفظی به پاپ لئون و حتی جنجال پیرامون تصویری که او را شبیه مسیح نشان میدهد، بههم گره بزند.
رئیسجمهور آمریکا که علاقهاش به فستفود بر کسی پوشیده نیست، از کاخ سفید خارج شد تا دو کیسه حاوی همبرگر را تحویل بگیرد؛ اقدامی که بهنظر میرسید بیشتر جنبه نمایشی داشته و در راستای تبلیغ سیاست او مبنی بر عدم اخذ مالیات از انعامها انجام شده است.
شارون سیمونز، کارمند تحویل غذا، هنگام دادن کیسهها به ترامپ گفت: «برای شما سفارشی دارم، آقای رئیسجمهور.» ترامپ نیز با لحنی طنزآمیز پاسخ داد: «واقعاً صحنه ساختگی به نظر نمیرسد، نه؟» او همچنین مدعی شد این زن که مادربزرگ ده نوه است و اصالتا اهل آرکانزاس میباشد، امسال به لطف سیاستهای او توانسته ۱۱ هزار دلار بازپس بگیرد.
با این حال، طبق روال همیشگی ترامپ، فضای گفتوگو خیلی زود از این نمایش تبلیغاتی به مسائل جدیتر کشیده شد.
یکی از خبرنگاران از او پرسید: «آیا شما تصویری را منتشر کردهاید که شما را در قالب حضرت عیسی نشان میدهد؟» اشاره به تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی که ترامپ در حساب خود در تروث سوشیال منتشر کرده بود.
ترامپ در پاسخی بحثبرانگیز گفت: «من آن تصویر را منتشر کردم، فکر میکردم لباسی پزشکی بر تن دارم و به صلیب سرخ مربوط است». او افزود: «من مردم را درمان میکنم، خیلی هم درمان میکنم.»
در ادامه، تمرکز پرسشها به سمت تحولات مرتبط با ایران رفت. ترامپ با اشاره به اجرایی شدن محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، مدعی شد که نمایندگانی از ایران با واشنگتن تماس گرفته و «بهشدت» خواهان دستیابی به توافق هستند.
در حالی که کارمند تحویل غذا همچنان در کنار او و تا حدی سردرگم ایستاده بود، ترامپ از عذرخواهی بابت انتقاد از پاپ نیز خودداری کرد. این انتقاد پس از آن مطرح شد که پاپ خواستار پایان خشونتها در جنگ ایران شده بود. ترامپ گفت: «هیچ دلیلی برای عذرخواهی وجود ندارد. او اشتباه میکند.» و افزود: «پاپ لئون سخنان نادرستی گفته و بهشدت با اقدامات من در قبال ایران مخالفت کرده است؛ در حالی که ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.» او همچنین پاپ را در برخی مسائل «بسیار ضعیف» توصیف کرد.
در ادامه، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر به یکی از موضوعات مورد علاقه خود، یعنی ممنوعیت حضور افراد تراجنسیتی در مسابقات ورزشی زنان پرداخت و حتی از سیمونز درباره این موضوع سؤال کرد.
این کارمند در پاسخ گفت: «نظر مشخصی ندارم. من اینجا هستم تا درباره معافیت مالیاتی انعام صحبت کنم.»
در پایان، خبرنگاران از ترامپ درباره میزان انعام دادن کارکنان کاخ سفید پرسیدند. او در واکنشی نمایشی گفت: «صبر کنید!» سپس یک اسکناس ۱۰۰ دلاری از جیب خود بیرون آورد، به سیمونز داد و با لبخند افزود: «یادم انداختید!»