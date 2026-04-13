۴ شهید و ۱۰ مجروح در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته
کد خبر : 1772857
وزارت بهداشت فلسطین در غزه از شهادت ۴ نفر و مجروح شدن ۱۰ نفر در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته در این باریکه ۴ نفر شهید و ۱۰ نفر مجروح شدند.
این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان آتشبس در این باریکه از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۷۵۴ نفر شهید و ۲۱۰۰ نفر مجروح شدند.
بدین ترتیب شمار کل شهدای غزه از زمان آغاز جنگ در این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۳۳۳ نفر رسید.