خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴ شهید و ۱۰ مجروح در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته
کد خبر : 1772857
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه از شهادت ۴ نفر و مجروح شدن ۱۰ نفر در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

 به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته در این باریکه ۴ نفر شهید و ۱۰ نفر مجروح شدند.

 این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان آتش‌بس در این باریکه از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۷۵۴ نفر شهید و ۲۱۰۰ نفر مجروح شدند.

بدین ترتیب شمار کل شهدای غزه از زمان آغاز جنگ در این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۳۳۳ نفر رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار