پایان 16 سال حضور در قدرت؛ اوربان در انتخابات مجارستان باخت

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان که از مخالفان سرسخت کمک‌های اتحادیه اروپا به اوکراین در برابر عملیات نظامی روسیه بود، پس از شانزده سال تکیه بر تخت قدرت، سرانجام روز یکشنبه شکست خورد.

پیتر ماگیار، رهبر حزب «تیسا» اعلام کرد ویکتور اوربان شکست در انتخابات پارلمانی مجارستان را پذیرفته و در تماسی پیروزی او را تبریک گفته است.

ویکتور اوربان دقایقی بعد در یک سخنرانی شکست را در برابر رقیب خود که از چهره‌های سابق درون دولت و تازه‌وارد به عرصه سیاست است و وعده «تغییر نظام» داده، پذیرفت.

اوربان که اکنون 62 ساله است، از سوی دونالد ترامپ و برخی چهره‌های محافظه‌کار برجسته اروپا حمایت می‌شد؛ اما نتایج اولیه نشان داد که حزب ملی‌گرای او با نام فیدس، به دلیل درجا زدن اقتصاد مجارستان، بازی را به حزب تیسا به رهبری ماگیار واگذار کرده است.

او که در دوران جنگ سرد از رهبران جوان و پرشورِ مخالف کمونیسم بود، باسابقه‌ترین رهبر در کل اتحادیۀ اروپا به شمار می‌رود. هوادارانش او را قهرمانی میهن‌پرست می‌دانند، اما مخالفانش در داخل و خارج، او را متهم می‌کنند که مجارستان را به سمت خودکامگی برده است.

موضع سخت‌گیرانه او در برابر مهاجرت و تلاشش برای افزایش زاد و ولد، تحسین چهره‌هایی مثل ترامپ را برانگیخته بود.

با وجود حمایت‌های ترامپ و دیگر رهبران راست‌گرای اروپا، او این بار نتوانست پیروز شود.

اوربان همواره روابط نزدیکی با روسیه و چین داشت و شرکت‌های چینی در دوران او در حال ساخت کارخانه‌های بزرگ خودروهای برقی در مجارستان بودند.

