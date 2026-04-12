کوشنر و ویتکاف اسلام آباد را ترک کردند
کد خبر : 1772601
سیبیاس گزارش داد که فرستاده رئیس جمهور امریکا به خاورمیانه و داماد وی و تیم فنی امریکا اسلام آباد که میزبان مذاکرات تهران و واشنگتن بوده است را ترک کردند.
این رسانه افزود که پس از پایان مذاکرات با هیئت ایران، هیچ یک از اعضای هیئت آمریکایی در اسلام آباد حضور ندارد.
ساعاتی پیش شبکه العربیه ادعا کرد که «استیو ویتکاف» فرستاده رئیسجمهور امریکا و «جرد کوشنر» داماد ترامپ هنوز برای ادامه مذاکرات با ایران در اسلام آباد هستند.