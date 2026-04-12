کوشنر و ویتکاف اسلام آباد را ترک کردند

به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، سی‌بی‌اس گزارش داد که فرستاده رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و داماد وی اسلام آباد را ترک کردند.

این رسانه افزود که پس از پایان مذاکرات با هیئت ایران، هیچ یک از اعضای هیئت آمریکایی در اسلام آباد حضور ندارد.

ساعاتی پیش شبکه العربیه ادعا کرد که «استیو ویتکاف» فرستاده رئیس‌جمهور امریکا و «جرد کوشنر» داماد ترامپ هنوز برای ادامه مذاکرات با ایران در اسلام آباد هستند.

