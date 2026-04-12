خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کوشنر و ویتکاف اسلام آباد را ترک کردند

کد خبر : 1772601
لینک کوتاه کپی شد.

سی‌بی‌اس گزارش داد که فرستاده رئیس جمهور امریکا به خاورمیانه و داماد وی و تیم فنی امریکا اسلام آباد که میزبان مذاکرات تهران و واشنگتن بوده است را ترک کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الحدث، سی‌بی‌اس گزارش داد که فرستاده رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و داماد وی اسلام آباد را ترک کردند.

 این رسانه افزود که پس از پایان مذاکرات با هیئت ایران، هیچ یک از اعضای هیئت آمریکایی در اسلام آباد حضور ندارد.

ساعاتی پیش شبکه العربیه ادعا کرد که «استیو ویتکاف» فرستاده رئیس‌جمهور امریکا و «جرد کوشنر» داماد ترامپ هنوز برای ادامه مذاکرات با ایران در اسلام آباد هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار