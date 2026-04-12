به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مردم مجارستان امروز -یکشنبه- در انتخاباتی که به طور گسترده به عنوان مهم‌ترین انتخابات اروپا در سال جاری تلقی می‌شود، به پای صندوق‌های رای می‌روند.

این لحظه‌ای کلیدی برای «ویکتور اوربان»، طولانی‌ترین رهبر اتحادیه اروپا و یکی از بزرگ‌ترین مخالفان آن است که از روزهای اولیه خود به عنوان یک لیبرال و ضد شوروی افراطی، تا ملی‌گرای طرفدار روسیه که امروز مورد تحسین راست افراطی جهانی بوده، مسیری طولانی را پیموده است.

رأی‌گیری‌ها ساعت ۶ صبح به وقت محلی آغاز شد و قرار است ساعت ۷ بعد از ظهر بسته شود. انتظار می‌رفت اوربان و رقیب اصلی او، «پیتر ماگیار»، ‌صبح رأی خود را به صندوق بیندازند.

این انتخابات در کشورهای سراسر اروپا و فراتر از آن از نزدیک دنبال می‌شود‌ که گواهی بر نقش عظیم اوربان در سیاست‌های پوپولیستی راست افراطی در سراسر جهان است.

