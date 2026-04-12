«تله مهیار»: چگونه «پیروزی هستهای» در اصفهان دود شد؟
در عملیاتی که قرار بود بهعنوان یک «پیروزی نمایشی هستهای» برای آمریکا در داخل ایران ثبت شود، ماجرای هلیبرن در منطقه «مهیار» به یک تله نظامی پیچیده تبدیل شد و در نهایت به شکستی میدانی انجامید که محاسبات واشنگتن را برهم زد.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در شبی آرام در ارتفاعات مشرف به روستای مهیار در نزدیکی شهرضا در جنوب استان اصفهان، نیروهای آمریکایی طرحی را با دقت برنامهریزی کرده بودند تا صحنهای بهاصطلاح «هالیوودی» از یک پیروزی قاطع را به نمایش بگذارند. این عملیات صرفا برای نجات یک خلبان نبود، بلکه هدف اصلی آن ثبت یک دستاورد ویژه به نام دونالد ترامپ عنوان شده بود. اما این تلاش در نهایت با ناکامی مواجه شد و یادآور شکست عملیات طبس در سال ۱۳۵۹ گردید.
بر اساس روایتهای میدانی، هدف اصلی این عملیات دسترسی به ذخایر حساس اورانیوم ایران بوده است. گفته میشود واشنگتن بهدنبال ثبت تصویری از «پایان تهدید هستهای ایران» از طریق یورش مستقیم نیروهای ویژه به یک سایت هستهای و مستندسازی آن بوده است.
در این چارچوب، یگانی متشکل از حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیروی ویژه آمریکایی با تجهیزات پیشرفته و ابزار حفاری، در ارتفاع پایین و با هدف دور ماندن از رادارها وارد منطقه شدند. این نیروها با بهرهگیری از شرایط کوهستانی، بهصورت مخفیانه به نقطهای دورافتاده در بیابانهای جنوب اصفهان، در حوالی مهیار، منتقل شدند.
حدود ساعت ۲:۳۰ بامداد، همزمان با انتشار خبر ادعایی آمریکا درباره جستوجوی یک خلبان مفقود، نیروهای ایرانی مستقر در منطقه به تحرکات غیرعادی هوایی مشکوک شدند. با شنیده شدن صدای بالگردها و هواگردها، موضوع بهسرعت به نیروهای امنیتی و سپاه گزارش شد و واکنشها آغاز گردید.
نخستین تیمهای اطلاعاتی ایران پس از طی مسافتی طولانی خود را به نزدیکی محل احتمالی فرود رساندند. در این مرحله، نیروهای آمریکایی که متوجه لو رفتن موقعیت خود شده بودند، با استفاده از پهپادها اقدام به حملات موشکی کردند که به کشته شدن چند نفر از نیروهای حاضر انجامید. همچنین پهپادها افرادی را که قصد فرار داشتند، در فاصلهای کوتاه هدف قرار دادند.
با تشدید درگیری، جنگندههای آمریکایی اقدام به بمباران گسترده مسیرهای منتهی به منطقه کردند تا از رسیدن نیروهای کمکی جلوگیری کنند. این حملات با دقت بالا انجام شد و شعاعی چند کیلومتری را دربر گرفت. در همین راستا، گزارشهایی از مشارکت رژیم صهیونیستی در تأمین پوشش هوایی منتشر شده است. گفته میشود پهپادها و جنگندههای این رژیم در کنار هواگردهای آمریکایی، در عملیات شناسایی، جنگ الکترونیک و ایجاد اختلال نقش داشتهاند.
در ادامه، برای فریب نیروهای ایرانی، آمریکا اقدام به پخش دهها دستگاه GPS در مناطق مختلف کوهستانی کرد تا محل سقوط ادعایی جنگنده را منحرف کند. هرچند در ابتدا برخی از این تجهیزات کشف شد، اما نیروهای ایرانی بهسرعت متوجه عملیات فریب شده و تمرکز خود را به منطقه مهیار معطوف کردند.
با ورود نیروهای واکنش سریع ایران، درگیری مستقیم شدت گرفت و نیروهای متجاوز تحت فشار قرار گرفتند. در این شرایط، هواپیماهای ترابری آمریکا با مشکلات جدی برای برخاست مواجه شدند؛ آسیبهای واردشده و وضعیت نامناسب زمین، شرایط را برای خروج دشوار کرده بود. همچنین آثار اصابت گلوله به برخی هواپیماها گزارش شده است.
در نهایت، فرمان عقبنشینی صادر شد. نیروهای آمریکایی ناچار شدند تجهیزات سنگین، ادوات حفاری و حتی برخی بالگردها را در محل رها کنند. پیش از ترک منطقه، جنگندههای آمریکایی با اجرای حملات سنگین، محل عملیات را بهطور کامل منهدم کردند تا از افتادن تجهیزات به دست نیروهای ایرانی جلوگیری شود. باقیمانده نیروها نیز در حالی که تلفات خود را منتقل میکردند، منطقه را ترک کردند.
این عملیات که قرار بود بهعنوان یک نمایش قدرت ثبت شود، نهتنها به هدف خود نرسید، بلکه به نمونهای از شکست میدانی و برهم خوردن محاسبات آمریکا در مواجهه با هوشیاری و واکنش سریع نیروهای ایرانی تبدیل شد.