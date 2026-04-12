ترامپ: در حال مذاکرات عمیق با ایران هستیم
رئیس کاخ سفید در میانه مذاکرات اسلامآباد بار دیگر به اظهارنظرهای گزافه پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس کاخ سفید در میانه مذاکرات اسلامآباد بار دیگر به اظهارنظرهای گزافه پرداخت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد: «برای من فرقی نمیکند که با ایران به توافق برسیم.»
ترامپ در ادامه بدون اشاره به شکستهای کشورس مدعی شد: «ما در حال مذاکرات عمیق با ایران هستیم و خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. در هر صورت ما برندهایم.»
ترامپ افزود: «اگر چین به ایران سلاح ارسال کند، با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.»