خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: در حال مذاکرات عمیق با ایران هستیم

ترامپ: در حال مذاکرات عمیق با ایران هستیم
کد خبر : 1772270
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کاخ سفید در میانه مذاکرات اسلام‌آباد بار دیگر به اظهارنظرهای گزافه پرداخت‌.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس کاخ سفید در میانه مذاکرات اسلام‌آباد بار دیگر به اظهارنظرهای گزافه پرداخت‌. 

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: «برای من فرقی نمی‌کند که با ایران به توافق برسیم.»

ترامپ در ادامه بدون اشاره به شکست‌های کشورس مدعی شد: «ما در حال مذاکرات عمیق با ایران هستیم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. در هر صورت ما برنده‌ایم.»

 ترامپ افزود: «اگر چین به ایران سلاح ارسال کند، با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار