مقام صهیونیست:
در صورت شکست مذاکرات، دوباره به ایران برمیگردیم!
یک مقام مسئول اسرائیلی، که رژیم متبوعش در تلاش برای کارشکنی در روند مذاکرات آتشبس میان ایران و آمریکا است، بار دیگر زبان به تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی باز کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام رژیم گفت: ارتش اسرائیل برای شکست مذاکرات میان واشنگتن و تهران، و ازسرگیری حملات آماده میشود.
این منبع افزود: در صورت عدم دستیابی به توافقی ریشهای، مجبور خواهیم شد دوباره به ایران برگردیم.