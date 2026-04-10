مقام صهیونیست:

در صورت شکست مذاکرات، دوباره به ایران برمی‌گردیم!

یک مقام مسئول اسرائیلی، که رژیم متبوعش در تلاش برای کارشکنی در روند مذاکرات آتش‌بس میان ایران و آمریکا است، بار دیگر زبان به تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی باز کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام رژیم گفت: ارتش اسرائیل برای شکست مذاکرات میان واشنگتن و تهران، و ازسرگیری حملات آماده می‌شود.

این منبع افزود: در صورت عدم دستیابی به توافقی ریشه‌ای، مجبور خواهیم شد دوباره به ایران برگردیم.

 

 

 

 

