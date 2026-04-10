به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام رژیم گفت: ارتش اسرائیل برای شکست مذاکرات میان واشنگتن و تهران، و ازسرگیری حملات آماده می‌شود.

این منبع افزود: در صورت عدم دستیابی به توافقی ریشه‌ای، مجبور خواهیم شد دوباره به ایران برگردیم.

