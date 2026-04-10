جزئیات تماس «پرتنش» ترامپ با نتانیاهو

جزئیات تماس «پرتنش» ترامپ با نتانیاهو
در آستانه اعلام آمادگی اسرائیل برای مذاکره با لبنان، یک تماس تلفنی «پرتنش» میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رخ داد. به گفته منابع، ترامپ از نتانیاهو خواسته است تا برای پیشبرد مذاکرات با ایران، حملات به لبنان را کاهش دهد.

به گزارش ایلنا، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از دو منبع آمریکایی و اسرائیلی از برقراری یک تماس تلفنی «پرتنش» میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خبر داد. این تماس درست پیش از اعلام آمادگی اسرائیل برای مذاکره با لبنان صورت گرفته است.

یک مقام ارشد دولت آمریکا در این‌باره اعلام کرد که دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز پنج‌شنبه خود با نتانیاهو، از او خواسته است برای تضمین موفقیت مذاکرات با ایران، از شدت حملات اسرائیل به لبنان بکاهد.

در همین حال، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی طی تماس‌هایی، پیرامون مقدمات برگزاری مذاکرات مستقیم میان بیروت و تل‌آویو گفت‌وگو کرده‌اند.

 

