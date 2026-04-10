تهدید دوباره ترامپ علیه ایران
رئیسجمهور آمریکا، که از ناکامی در باز کردن تنگه هرمز در تنگا قرار گرفته، بار دیگر ایران را به توسل به زور تهدید کرد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دقایقی پیش در شبکه تروث سوشال مدعی شد: به نظر نمیرسد ایرانیها متوجه باشند که هیچ برگ برندهای ندارند، جز اخاذی کوتاهمدت از جهان با استفاده از آبراههای بینالمللی. تنها دلیل زنده بودن آنها امروز مذاکره است!
ترامپ که از رسانههای آمریکایی به شدت عصبانی است مدعی شد: ایرانیها در مدیریت «رسانههای جعلی» و «روابط عمومی» خیلی ماهرتر از جنگیدن هستند!