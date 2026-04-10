نعیم قاسم: اسرائیل از نظر نظامی شکست خورده است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم دبیرکل حزبالله لبنان درباره جدیدترین تحولات لبنان و منطقه بیانیهای صادر کرد.
«نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله در اسن بیانیه تاکید کرد که اسرائیل از نظر نظامی شکست خورده است.
نعیم قاسم، تأیید کرد: «اسرائیل از نظر نظامی در آغاز تهاجم زمینی شکست خورده است و موشکهای ما هنوز میتوانند فراتر از حیفا برسند، با وجود اینکه ۴۰ روز از آغاز تجاوز گذشته است.»
وی گفت: «دشمن صهیونیستی در میدان نبرد در برابر رزمندگان دلیر مقاومت درمانده شده و نتوانسته است همانطور که بارها اعلام کرد به خاک ما نفوذ زمینی کند. دشمن در تمام حملات وحشیانه خود طی بیش از چهل روز نتوانسته است پرتاب موشک، خمپاره و پهپاد را به سوی شهرکهای صهیونیستنشین، چه نزدیک و چه دور تا حیفا و فراتر از آن، متوقف کند.»
قاس افزود: «دشمن از تاکتیکهای مقاومت، چابکی رزمندگان، تواناییهای دفاعی و شجاعت افسانهای آنها در شگفتزده است.دشمن روز چهارشنبه در بیروت، حومه، جنوب، بقاع، جبل لبنان و همه جا دست به جنایت خونین زد و با هدف پوشش درماندگی خود در میدان، غیرنظامیان را در محلههای پرجمعیت، روستاها و شهرها هدف قرار داد.»
وی افزود: «مردم لبنان بسیار نیرومندتر و سرسختتر از آن چیزی هستند که دشمن گمان میکند، و آوارگان نیز نمونههایی از افتخارآفرینی و روحیهبخشی از خود نشان دادند.»